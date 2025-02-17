"Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot ilçe seçilen İlkadım’da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mevcut durum değerlendirmesi yapıldı. İlçede sıfır atık uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi için saha çalışmaları gerçekleştirilirken, bakanlık yetkilileri İlkadım Belediyesi yetkilileriyle bir araya geldi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerini belediye başkanlık makamında ağırladı. Görüşmede, ilçede yürütülen sıfır atık projeleri ve sürdürülebilir çevre politikaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretin ardından, Bakanlık ekibi İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çalışanları ile detaylı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Eğitim ve Envanter Şube Müdürü Hülya Çakır ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürü Yılmaz Köksal katıldı.

"İlkadım çevre dostu uygulamalarla örnek olmaya devam edecek"

İnceleme ve toplantıların ardından açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım’ın çevre dostu projelerle öncü olmaya devam edeceğinin altını çizerek, "İlkadım Belediyesi olarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir projeler üretmeye büyük önem veriyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından pilot ilçe olarak seçilmemiz, yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru ve etkili olduğunu bir kez daha gösteriyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçemizde geri dönüşüm oranlarını artırmak, atık yönetimini daha verimli hale getirmek ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlık yetkililerimizle yaptığımız görüşmeler ve saha incelemeleri sonucunda, mevcut projelerimizi daha ileriye taşıyacak adımlar atacağız. İlçemizde sıfır atık sisteminin en verimli şekilde uygulanması için gerekli tüm düzenlemeleri yaparak hem doğamızı koruyacak hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Bu süreçte bizlerle iş birliği yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.