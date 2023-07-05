İlkadım Belediye Meclisi bu yıl da tatil yapmama kararı aldı.

İlkadım Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı belediye binasında yapıldı. 7 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlık etti. Mecliste ilgili komisyonlardan sevk edilen maddeler görüşüldü. Gündem maddelerin içerisinde yer alan ‘meclisin yılda 1 ay yapacağı tatil ayının belirlenmesi’ teklifi oy birliği ile kabul edilmedi ve belediye meclisinin bu yıl da tatil yapmamasına karar verildi.

Mecliste ayrıca yeni otopark ücret tarifesi oy birliği ile kabul edilirken, mülkiyeti ve kullanımı İlkadım Belediyesi’ne ait olan 230 m2 dubleks daire lojmanın ömrünü doldurduğu gerekçesiyle vasıftan çıkarılması maddesi ise kabul edilmedi.