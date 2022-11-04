İlkadım Belediye Meclisi, komisyonlardan gelen 6 gündem maddesini oy birliği ile karara bağladı.

İlkadım Belediye Meclisi, komisyonlardan gelen 6 gündem maddesini oy birliği ile karara bağladı.

İlkadım Belediye Meclisi, Başkan Necattin Demirtaş başkanlığında toplandı. İlgili komisyonlardan havale edilen 6 gündem maddesinin tamamı meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

Arıcılar Birliği’ne yer tahsis edildi

Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği’nin üyelerine vereceği eğitim, sempozyum, toplantı ve seminer gibi faaliyetlerini belediyeye ait olan Pazar Mahallesi’ndeki bağımsız alandaki dükkanın zemin katında yapmasını için gündemde yer alan madde üzerine konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz var. Arıcılar Birliği de tarımsal kesimle ortak çalışma arzusunu gündeme getirdi. Burada para kazanmak ya da gelir elde edelim mantığıyla değil de ‘vatandaşlar bir şeyler öğrensin’ düşüncesiyle yola çıktık. Aylık tahsis yapmış olacağız. Bunu yaparken karşı tarafa da fazla yüklenememek gerektiğini düşünüyorum. Protokolde 3 bin 500 TL olarak komisyonda belirlemiş. Bunun aylık 2 bin TL tahsis ücreti olarak düzeltilerek tekrar oylanmasını istiyorum” dedi.

Söz konusu madde AK Parti Grup Başkanvekili Serkan Akyüz’ün teklifi ile aylık 2 bin 500 TL tahsis ücreti olarak değiştirilerek, oy birliğiyle kabul edildi.

“İşçi ve memurların promosyon çalışmalarında sona gelindi”

AK Parti Grup Başkanvekili Serkan Akyüz, Başkan Demirtaş’a, “Tüm kamu kurumlarında promosyonlar güncelleniyor. Bizim böyle bir çalışmamız var mı. Bununla ilgili beklentiniz nedir?” diye sordu. Necattin Demirtaş ise bu soru üzerine, “Bizde bu şekilde 2 çalışma sistemi var. Birisi şirket elemanlarıyla ilgili, diğeri de memurlarla ilgili. Onların süreçleri ayrı çalışıyor. Birinde vergi miktarı düşüşünde sona gelmişiz. Bu yılsonu yeni anlaşma yapacağımızdan dolayı 1 ay için ince hesap yapmadık. Biz promosyon işine direkt müdahiliz. Kısa sürede hem işçi hem de memurların promosyon ücretleri belli olur” diye konuştu.

Acem Tekkesi ticari alandan kültür ve eğitim alanına dönüşüyor

MHP Meclis Üyesi Cemalettin Kola’nın Acem Tekkesi’nin akıbetini sorması üzerine açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ayrıca şunları söyledi:

“Acem Tekkesi’ni kültür alanı olarak düşünüyorum. Hem ticaret hem kültür ikisi bir arada götürülmesi problemli oluyor. Belediye olarak oradan ticari bir gelirimiz yok. Bazıları orayı kahvehane olarak kullanıyor. Biz, üst katta kültür-sanat etkinliklerini gerçekleştireceğiz. Alt katta da öğrencilerin TEKNOFEST’te belirtilen kodlama başta olmak üzere eğitim yuvası haline dönüştüreceğiz. Yeni uygulamamız istenilen sonucu verirse onun neticesine göre yönümüzü belirleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Şehit İlhan Hamlı’nın adı yapımı devam eden parka verilecek

Öte yandan mecliste, 1992 yılında Doğubeyazıt’ta terör örgütü PKK tarafından pusuya düşürülerek şehit edilen Kars 14. Mekanize Tugay Komutanlığı emrinde görevli Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı’nın adının Kışla Mahallesi Lale Camii karşısında yapımı devam eden yeni parka verilmesi maddesi oybirliği ile kabul edildi.