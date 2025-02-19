öğretim dönemi başladı.

İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yapılan ortak protokol kapsamında 6 mahallede hayata geçirilen Kreş ve Kültür Evleri Projesi ile çocuklar okul öncesi eğitimden faydalanırken, kadınlar da meslek kurslarından faydalanabiliyor.

"Önceliğimiz eğitim olacak"

Yeni eğitim döneminde başlayan 6 kreş ve meslek kursları ile hizmette önceliği eğitime verdiklerinin altını çizen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlçemizde eğitimi ve meslek edindirmeyi destekleyen projelerle vatandaşlarımıza katkı sunmaya devam ediyoruz. Hem çocuklarımızın hem de kadınlarımızın gelişimine yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek. İlk aşamada 6 mahallemizde gerçekleştirdiğimiz projemize vatandaşlarımızın katılımları ve geri dönüşlerin olumlu olması bizleri de son derece mutlu ediyor. Mahalle kreşlerinde, özellikle gelir durumu düşük ailelerin çocuklarına yönelik eğitim faaliyetleri yürütülürken, kültür evlerinde de kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarımız devam ediyor. Belediyemiz ve İlkadım Halk Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğiyle açılan dikiş-nakış kurslarında kursiyerlerimiz yeni beceriler kazanıyorlar. Önümüzdeki süreçte yine başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere çok sayıda projemizin hazırlıkları aralıksız bir şekilde devam ediyor" dedi.