Samsun’un İlkadım Belediyesi tarafından ilçedeki merdivenlerin ve yenilenen binaların renkleri kırmızı-beyaza boyanıyor.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz’ın talimatı ile İlkadım ilçesinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında sokaklarda bulunan merdivenler ve yenilenen binaların renkleri kırmızı-beyaz oldu. İlk olarak ilçenin en uzun merdivenlerinin bulunduğu Cedit Mahallesi’ndeki merdivenler kırmızı ve beyaza boyandı. Ardından Güzeldere Mahallesi’nde bulunan ve İlkadım Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan eski köy okulu binası kırmızı-beyaz renkler ile boyandı.

“Kırmızı ve beyaz ile ilçemizi daha renkli bir hale getirmeyi amaçlıyoruz”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan İhsan Kurnaz, “Hepimizin ortak sevdası Türk bayrağımızın ve aynı zamanda bir diğer sevdamız olan Samsunsporumuzun renkleri olan kırmızı ve beyaz ile ilçemizi daha renkli bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. İlçemiz genelinde tüm birimlerimizle hizmetlerimiz aralıksız devam ederken vatandaşlarımız tarafından gelen taleplere de ivedilikle cevap veriyoruz. Cedit Mahallemizde çok sayıda bulunan merdivenlerin yenileme çalışmalarını da başlatmıştık. Şehrimizin en büyük değerlerinden biri olan ve hepimizi ortak bir paydada bir araya getiren Samsunsporumuzun renklerini de merdivenlerimizde görmekten vatandaşlarımız da memnun kaldıklarını belirtiyorlar. Ayrıca Güzeldere Mahallemizde bulunan ve kullanılamaz durumda olan eski köy okulu binasının bakım ve onarımı Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi. Bu binanın da dış cephesini kırmızı-beyaz yaparak mahalle sakinlerimizin kullanımına açtık. Şehitlerimizin toprağa karışan kanlarını temsil eden kırmızıyı, İslamiyet’i temsil eden hilal ile Türklüğü temsil eden yıldızın beyazı İlkadım’ın her yerinde kullanarak şehrimize renk katmaya devam edeceğiz” dedi.