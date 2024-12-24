SAMSUN (İHA) – Samsun’un İlkadım Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Birimi tarafından geliştirilen “İlkadım Kent Rehberi” yenilenen yüzü ile hem İlkadımlı vatandaşların hem de ziyaretçilerin hizmetine açıldı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz’ın önem verdiği Kent Bilgi Sistemi Birimi İlkadım genelinde bütün mahalleleri adım adım gezerek “İlkadım Kent Rehberi” yenileme çalışmalarına devam ediyor. Öncelikli olarak hastane, eczane, sağlık ocağı gibi sağlık kuruluşlarının eklendiği Kent Rehberini ziyaret eden internet kullanıcıları, ilçe genelinde hem alışveriş yapabilecekleri hem de turistik ziyaret yapabilecekleri noktaları harita üzerinde görebiliyor.

“İlkadım haritası hemşehrilerimizin hizmetinde”

Yenilenen hizmet hakkında bilgi veren Başkan İhsan Kurnaz, “İlkadım ilçemiz günlük olarak kendi nüfusunun yaklaşık 2 katına çıkan bir merkez konumunda. Bu sirkülasyonu düşünerek ziyaretçilerimizin ve İlkadımlı hemşehrilerimizin ulaşımlarını kolaylaştıracak ve kolay ulaşılır bir harita oluşturduk. İlkadım Kent Rehberine tüm arama motorlarından kolayca ulaşılmakta ve aranan adresleri konumuna kesin bir yaklaşımla sunabilmekteyiz. Akıllı şehircilik vizyonumuzun önemli başlıklarından biri olan İlkadım Kent Rehberimizi daha da geliştirmek için Kent Bilgi Sistemi Birimi personellerimiz adım adım ilçemizi gezmeye devam ediyor. En küçük işletmeden kamu kurumlarına kadar bütün konumlar sistemimize fotoğrafları ile yükleniyor. Böylece vatandaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği tüm lokasyonlar kolay bulunabilir bir hale geliyor. İlkadım Kent Rehberi için özveri ile çalışan mesai arkadaşlarıma ve sistemimizi beğeni ile karşılayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.