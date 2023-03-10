İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına mühendisleriyle de destek veriyor. 4 kişiden oluşan ekip, çalışmalara katılmak için deprem bölgesine gitti.

Depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber eden İlkadım Belediyesi, araç, ekipman, personel ve insani yardımlarının yanı sıra bölgede hasar tespit çalışmalarına da destek veriyor. Deprem bölgesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kendilerine verilen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına görev alacak fen işlerinde görevli mühendisler yolculuk öncesi Başkan Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Yıkımı olan bölgelerin tekrar yapılmasından, tekrar inşa süreçlerinde ne gibi önemli kriterlere dikkat edilmesi gerektiği konusunda yapacağınız analizler hem belediyemize hem de deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan desteğe katkı olacağını kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Deprem felaketini yaşayan illerimize desteğimiz sadece insani yardım, makine ve ekipmanla sınırlı kalmıyor, bölgeye mühendislik hizmeti de veriyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesinde daha önceden 50 kişilik ekibimizi göndermiştik. Takviye olarak hasar tespit çalışmaları içinde 4 kişiden oluşan mühendis ekibimizi daha çalışmalara destek vermek üzere afet bölgesine uğurluyoruz” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Demirtaş deprem bölgesine yola çıkacak olan teknik ekibe ‘hayırlı yolculuklar’ dileyerek, “Cenab-ı Allah bu milletimizi, kazadan, beladan korusun, inşallah sağlıkla gidip gelmenizi temenni ediyoruz. Sizleri uğurluyor, Mevla’mıza emanet ediyoruz” ifadelerini kullandı.