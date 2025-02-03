Samsun’un İlkadım Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu tarafından Türk halk müziği (THM) konseri verildi.

İlkadım Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu, İlkadım Belediyesi Konferans Salonu’nda sahneye çıktı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen konser, Koro Şefi Ali Rıza Gündoğdu öncülüğünde icra edildi. Sahneye çıkarak koroyla birlikte şarkı söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Gençlerimize, özellikle de sanatla uğraşan gelecek nesillere desteğimiz devam ediyor" dedi.

Sanata, sanatçıya ve gençliğe önem verdiklerini belirten Başkan İhsan Kurnaz, "Sanat, bir toplumun ruhunu besleyen en önemli unsurlardan biridir. Kültürel mirasımız olan Türk halk müziğini yaşatmak ve gençlerimizi sanatla buluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sanata ve sanatçıya verdiğimiz önem, koromuz tarafından düzenlenen Türk halk müziği konseri ile bir kez daha görülmektedir. Gençliğin ve yeni nesillerin çalışkanlığı, özgüveni ve sanata olan ilgilerini görüyoruz. Bu noktada gençleri ve sanatı bir araya getiriyor, güzel işlerin ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın solo ve koro ile birlikte gerçekleştirdikleri performansları bizleri gururlandırdı. Emeklerinden ve bu muhteşem konserden dolayı Koro Şefi Ali Rıza Gündoğdu, saz sanatçıları ve koristlere teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kurnaz, konserin sonunda Şef Gündoğdu’ya buket verdi. Konseri CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve çok sayıda davetli izledi.