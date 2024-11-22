SAMSUN (İHA) – Samsun’un İlkadım Belediyesi tarafından ‘Teknolojik Bağımlılıkla Mücadele’ konulu seminer düzenlendi.

İlkadım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü belediye personeline yönelik teknoloji bağımlılığı üzerine seminer verdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Özcan tarafından ‘Teknolojik Bağımlılıkla Mücadele’ konulu seminerde, teknolojinin yararları ve zararlarına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

“Daha az internet ve teknoloji kullanılmalı”

Teknolojiyle mücadelenin ilk basamağının farkındalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kemal Özcan, “Bağımlılık ve alışkanlık konusundaki sınırlar ne kadar netleşirse, mücadele de o derece kolaylaşır. Bağımlılık, bağımlı olma tabiiyet anlamına gelmektedir. Kişi bağımlılığın kendisine zarar verdiğini bilir ancak bunu yapmaktan kendini alıkoyamaz. Bağımlılığın birçok alt türü vardır. Teknoloji bağımlılığı da kişinin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolması ve teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız kullanmasıdır. Bu bağımlılık kişinin psikolojik yönden olumsuz davranışlar göstermesine de neden olabiliyor. Bu nedenle çocuklarımız ve gençlerimizi daha az ve yeteri kadar internet ve teknoloji kullanımına teşvik etmemiz gerekmektedir” dedi.

Belediye Hizmet Binası Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen seminere, İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Soylu ve Cemal Kulein, birim müdürleri ve belediye personelleri katıldı. Seminerin ardından, OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Özcan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz’ı da ziyaret etti. Başkan İhsan Kurnaz, verdiği bilgilerden dolayı Özcan’a teşekkürlerini iletti.