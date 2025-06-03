Samsun’un İlkadım ilçesinde belediyeye bağlı kreşlerde yıl boyunca eğitim gören minikler, düzenlenen yıl sonu gösterisinde yeteneklerini sahneye taşıdı.

İlkadım Belediyesi Çatalarmut Mahallesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde gerçekleştirilen programda, çocuklar danslardan tiyatroya kadar pek çok performansla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Etkinliğe katılan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, gösterileri ilgiyle takip ederken, ailelerle de yakından ilgilendi.

Kreşlerdeki yıl sonu etkinliklerinin çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını belirten Başkan Kurnaz, "Mahallelerimizdeki tüm kreşlerde coşkulu gösteriler devam ediyor. Bu etkinlikler, çocuklarımızın bir yıl boyunca öğrendiklerini sergilediği özel anlar. Gözlerindeki mutluluğu görmek bizleri de sevindiriyor. Kreşlerimizde nitelikli eğitim sağlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Programa ayrıca; İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Usta, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Güven ve Semih Okuyucu, Çatalarmut Mahalle Muhtarı İdris Güdeloğlu ile çok sayıda veli katıldı.