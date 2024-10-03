SAMSUN (İHA) – Samsun’un İlkadım Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, semt pazarlarında çevre kirliliği oluşturan tek kullanımlık plastik kasaları ve diğer atıkları, çevreye zarar vermeden hızlıca toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.

İlkadım Belediyesi, Başkan İhsan Kurnaz öncülüğünde ilçede kurulan semt pazarlarında çevre kirliliği oluşturan tek kullanımlık plastik kasaları ve diğer atıkları, çevreye zarar vermeden hızlıca toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor. Bu kapsamda; İlkadım ilçesinde plastik atıkların doğaya zarar vermesini engellemek, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla harekete geçen İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerlerine el attı. Haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazar yerlerinde bırakılan plastik kasa ve tahta tezgahları toplamaya başlayan belediye ekipleri, toplanan atıkları hızla geri dönüşüme kazandırıyor. İlkadım’da çevre kirliliğinin önüne geçilmek istenilen bu çalışma ile semt pazar yerlerindeki unutulan geri dönüşebilen materyaller ülke ekonomisine kazandırılırken doğayı korumaya yönelik olarak ilçe genelinde de bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

"Çevreyi kirletenlerin karşısında olacağız"

Belediye olarak çevre temizliği ve geri dönüşüme yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmak istiyoruz. Ekiplerimiz, pazarcı esnafımız tarafından yol kenarlarına, kaldırımlara, duvar kenarlarına bıraktığı her türlü haşere, fare gibi zararlının barınağı olan plastik kasa ve tezgahları toplanmasına yönelik bir çalışma sürdürüyor. Önce pazarcı esnafımıza çevre düzeni hakkında zabıta ekiplerimiz uyarılar yapıyor. Yapılan uyarıya rağmen hassasiyet göstermeyip geride bıraktığı görüntü ve çevre kirliğine yol açan tek kullanımlık plastik kasalar geri dönüşüme, tahta tezgahlar ve diğer materyaller ise yediemin deposuna taşınıyor. Bu katı atıklar, ekonomik anlamda değeri olan gelecek nesiller için sürdürülebilir bir geleceğin sağlanmasında da çok önemli bir rol oynuyor. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, belirlenen kurallara uymaları, çevre sağlığı ve temizliğine gerekli hassasiyeti göstererek, şehrimize sahip çıkmalarıdır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir kent bırakmak hepimizin görevi. Bu anlamda hem çevreci olacağız hem de çevreyi kirletenlerin karşısında olacağız” dedi.