Samsun’da, 22 takımdan oluşan 330 personelin şampiyonluk için mücadele ettiği İlkadım Belediyesi Birimler Arası Voleybol Turnuvası başladı.

Samsun’da, 22 takımdan oluşan 330 personelin şampiyonluk için mücadele ettiği İlkadım Belediyesi Birimler Arası Voleybol Turnuvası başladı.

İlkadım Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Birimler Arası Voleybol Turnuvası, oynanan ilk maçlarla başladı. Belediye, çalışanlar arasında dayanışmayı artırmak, personelin yoğun iş stresinden uzaklaşmasını sağlamak amacıyla birimler arası turnuvasına bir yenisini daha ekledi. İlkadım Belediyesi çalışanlarının birim müdürlükleri dâhilinde oluşturdukları 22 takımdan oluşan 330 personel, takımlarını şampiyon yapmak için mücadele edecek. Turnuvada takımlar; A,B,C ve D olmak üzere toplam dört gruba altında karşı karşıya gelecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura çıkma şansını yakalayacak.

“Yeni etkinliklerle personelimizi bir araya getireceğiz”

Düzenlenen bu sosyal aktiviteler sayesinde çalışan personelin motivasyonun artığına dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Daha önce düzenlediğimiz farklı turnuvalarında personelimiz keyifli anlar yaşadı. İş stresinden uzaklaştı. Kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlediğimiz son etkinliğimiz olan voleybol turnuvasına da personelin ilgisi büyük oldu. Bundan sonra bu aktivitelerimize yeni etkinlikler düzenleyerek devam edeceğiz” dedi.

Turnuvanın final müsabakası ise 08 Ocak Pazar tarihinde gerçekleşecek.