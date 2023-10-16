Samsun İlkadım Belediyesi, 2023 yılı içeresinde 965 kilo atık pil topladı.

Sıfır Atık Projesi çerçevesinde ilçe genelinde 2023 yılında toplanan 965 kilo atık pili geri dönüşüm ve bertaraf için yetkilendirilmiş Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi’ne (TAP) teslim ettiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye olarak gelecek nesillere daha sağlıklı ve temiz bir şehir bırakmak için birçok çalışmanın öncüsü olduklarını kaydetti. Demirtaş, "Bunlardan bir tanesi de atık pilleri toplamak. Çünkü atık piller içerisinde bulunan maddelerden dolayı çevreye, doğaya ve insan hayatına büyük zarar veriyor. Bir küçük kalem pil 4 metrekare toprak kirletir ve bu toprağı üretim yapamaz hale getirir. Doğan yok olmasına ve araştırmacıların vermiş olduğu rakamlarını göz önünde bulundurarak bizler de belediye olarak ilçe halkımızla, çocuklarımızla ve tüm hemşerilerimizle birlikte daha duyarlı olarak bu zararın önüne geçeceğiz. Desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.