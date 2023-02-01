Samsun İlkadım Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı’nda 11 gündem maddesi oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

Samsun İlkadım Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı’nda 11 gündem maddesi oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

11 gündem maddesinin görüşüldüğü İlkadım Belediye meclis toplantısına İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlık ettik. Şubat ayının ilk toplantısında aralarında 5 kredi talebi maddesinin bulunduğu maddelerin tamamı daha kapsamlı görüşülmek için ilgili komisyonlara havale edildi. Talep edilen kredilerin toplam maliyetinin ise KDV dahil 90 milyon 750 bin TL olduğu öğrenildi.

“2022 yılı bizim açısından olukça randımanlı geçti”

Kredilerin devam eden projelerin tamamlanması, asfalt yatırımları ve malzeme alımları için kullanılacağının altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Kredi kullanım talepleriyle ilgili akılda soru kalmaması için bilgi vermek istiyorum. İller Bankası’ndan kullanılan kredilerin amacı dışında ya da başa bir projede kullanılmasının imkanı yok. İller Bankası ilana çıkıyor, ihaleyi ilan ediyoruz, bedellerini direkt İller Bankası ödüyor. Örneğin Unkapanı’nda ihaleye çıktık. 70 milyon TL civarında ihale bedeli vardı. İller Bankası’ndan 7,5 milyon TL’sini alabildik. Geri kalanını kendimiz ödüyoruz. Geçen yıl 9 milyon TL’lik kredi kullandık. Ancak bin tonluk asfaltı parasıyla alabildik. 1 tonluk kısmı bu döneme kaldı. İlgili kredi onaylanırsa kalan bin tonluk kısmını alacağız. 2022 yılı bizim açısından olukça randımanlı geçti” dedi.

Cumhur İttifakı meclis üyeleri ise Başkan Demirtaş’tan bu zamana kadar kullanılan kredilerin miktarı ve nerelerde kullanıldığına dair açıklama istedi. Başkan Demirtaş, tüm mali açıklamaların bir sonraki mecliste detaylı olarak verileceğini, ayrıca 2022 mali yılı faaliyet ve denetim raporlarında da yer alacağını söyledi.

Söz konusu 11 gündem maddesi ilgili komisyonlarda görüşülecek.