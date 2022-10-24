Emniyet teşkilatının gözde birimi, Türkiye’nin ilk motosikletli yunus polisleri, İzmir’de buluştu.

Emniyet teşkilatının gözde birimi, Türkiye’nin ilk motosikletli yunus polisleri, İzmir’de buluştu.

Türkiye’de İlk defa İstanbul’da 1993 yılında kurulan, zamanın il emniyet müdürleri Hüseyin Kocadağ ve Kutlay Çelik tarafından titizlikle seçilen, zorlu eğitimler, ileri sürüş ve silah eğitimleriyle 6 aylık sıkı eğitime tabi tutulan ilk motosikletli yunus polisleri, Konak Polis Evi’nde kahvaltıda buluştu. Polisler, sıcak ve samimi ortamda geçen kahvaltı programında eski günleri yad etti.

Yunus ekipleri; kırmızı-siyah üniformaları, son model motorları ve “yunus” amblemleri ile 1993’te görev almaya başladı. Yunuslar, olaylara hızlı bir şekilde müdahaleleri, sempatik tavırlarıyla halkın güvenini kazandı. Yunus timlerinin, suç ve suçlularla mücadelede etkin ve başarılı çalışmalarının ardından ülke geneline yaygınlaştırılması çalışmalarına başlandı. 1995’te de Ankara’da ve İzmir’de faaliyete başlayan yunus timleri ülkenin birçok il ve ilçesinde görev yapıyor.