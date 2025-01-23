Milsan Elektronik tarafından üretilen ilk yerli solar enerji invertörleri Kayseri’de görücüye çıktı.

Milsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilen yerli ilk solar enerji invertörü olan Pixel, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Alanı’nda düzenlenen Enerji Fuarı’nda görücüye çıktı. Türkiye’de ilk ve tek yerli solar enerji invertörü olması sebebiyle yoğun ilgi görürken, 10 yıllık garanti süresiyle de alıcısına büyük güven sağlıyor. Yüzde 62’lik yerlilik oranı bulunan solar enerji invertörü hakkında bilgi veren Milsan Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, “Türkiye’nin yerli ve milli solar enerji invertörünü üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu üretmiş olduğumuz Türkiye’nin yerli ve milli solar enerji invertörünü Türk sanayicisi ile buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ana kartından üzerindeki tüm malzemelere kadar nakış nakış Türk mühendislerinin ve Türk teknolojisi sayesinde üretilmiş bir üründen bahsediyoruz. Allah’ın bize bahşetmiş olduğu paneller üzerindeki enerjiyi çeviren yerli ve milli solar invertörden bahsediyoruz. Türk solar enerji yatırımcısından bizim ricamız invertör alırken lütfen 5 defa düşünün. Hangi malzemeler kullanılmış, hangi teknoloji kullanılmış düşünün. Artık elimizde yerli ve milli bir invertörümüz var. Hem de uluslararası sertifikasını almış bir invertör. Londra’dan İntertex’den sertifikasını almış, TÜBİTAK’tan teknolojik ürün deneyim belgesini almış ve bugün sanayi odamızdan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden yerli malı belgesini almış yüzde 62’lik yerliliğe sahip bir üründen bahsediyoruz. Solar enerji sahasındaki 1 megavatlık GES yatırımında mukayese ettiğimizde invertör maliyeti yüzde 5 ila yüzde 7 arasında tutmaktadır. Yani bu GES yatırımında çok ciddi bir rakam teşkil etmiyor. Ancak sorumluluk bakımından, üretim bakımından en önemli fonksiyonu da invertör yapmaktadır. O nedenle bir kez daha milli servetimize sahip çıkmak adına invertör konusunda tüm yatırımcılarımızın düşünüp, araştırıp, verimliliklerini ölçüp almalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ürünümüzün arkasındayız”

Ürünlerinin arkasında olduklarını dile getiren Milsan Elektronik Kurucu Teknik Ortak Hamza Solak ise, “Yerli invertörün tasarımını yaptık. İngiltere üzerinden onaylanan tek yerli firmayız. Uluslararası sertifikalara sahip bir firmayız. Yerli üretimimizi yapıyoruz. Bizim buradaki çıkış politikamız yerli ve kaliteli bir ürün ortaya koymak. Çünkü GES’te yatırımların yüzde 7’si invertör yatırımıdır. 1 milyon dolarlık yatırımın 70 bin doları invertör yatırımıdır. Ancak bu 70 bin dolarlık üründe bir problem olduğu zaman 930 bin dolarlık yatırımınız hiçbir anlam ifade etmez. O yüzden invertör dediğimiz şey bir sistemin beynidir. Bizim burada hem yatırımcıya hem de sanayiciye önerimiz kaliteli bir ürün almaları. Biz kaliteli bir ürün ortaya koyduk. Biz bu ürünümüze kalitesinden emin olduğumuz için 10 yıl garanti verebiliyoruz. Yani biz ürünümüzün tam arkasındayız” ifadelerini kullandı.