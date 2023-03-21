Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan İlk Yardım Eğitim Merkezi’ndeki ilk yardım eğitimleri ilgi görüyor.

Tüm Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketleri ilk yardımın önemini bir kez daha gözler önüne sererken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi de ilk yardım eğitimlerine hız verdi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan İlk Yardım Eğitim Merkezi, 1’i mesul müdür olmak üzere toplam 4 ilk yardım eğitmeninden oluşan bir ekiple katılımcılara 9 kişilik gruplar halinde eğitim veriyor. Eğitimin ardından İl Sağlık Müdürlüğünce yapılacak yazılı ve uygulama sınavında başarılı olanlar “İlk Yardımcı Sertifikası” almaya hak kazanacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada “Öncelikle itfaiye personeline, daha sonra da ihtiyaç duyulan diğer kurum/kuruluş personeline ilk yardım eğitimi vermek üzere, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İlk Yardım Eğitim Merkezi, Sağlık Bakanlığının 31226 Sayılı İlk Yardım Yönetmeliğinin ilgili maddelerince 30 Ocak 2023 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından akreditasyonu tamamlanarak İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ortahisar Grup Amirliği yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır. İlk Yardım Eğitim Merkezimiz, 1’i mesul müdür olmak üzere toplam 4 ilk yardım eğitmeninden oluşan bir ekiple katılımcılara 9 kişilik gruplar halinde eğitim vermektedir. İlk kez sertifika alacaklar için 2 gün ve toplam 16 saat, sertifika sahibi olup 3 yıllık geçerlilik süresini tamamlayanlar için 1 gün ve 8 saatlik ilk yardım eğitimini müteakip İl Sağlık Müdürlüğünce yazılı ve uygulama sınavı yapılacak ve sınavda başarılı olan katılımcılara ‘İlk Yardımcı Sertifikası’ verilecektir. İlkyardım eğitimleri İl Sağlık Müdürlüğü komisyonunca kurs ücreti, 2023 yılı için ilk kez sertifika alacaklar katılımcılara kişi başı 1.500 TL (KDV dâhil), ilk yardım güncelleme eğitimi alacak katılımcılara kişi başı 750 TL (KDV dâhil) olarak belirlenmiştir. İlk yardım eğitimleri tüm kamu kurumu personeli ile Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinde istihdam edilen işçiler için ücretsiz uygulanacak olup, bireysel katılımcılar ve özel teşebbüs çalışanları için İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararınca uygulanan gelir tarifesindeki kurs ücreti talep edilecektir" denildi.