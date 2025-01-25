DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli eğitmenler tarafından "İlk Yardım Güncelleme" eğitimi yapıldı.

Düzce’de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda, İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli eğitmenler tarafından "İlk Yardım Güncelleme" eğitimi verildi.

Eğitim, daha önce ilk yardım sertifikası almış kişilerin, sahip oldukları becerileri hatırlamaları ve güncel tekniklerle gözden geçirmeleri amacıyla düzenlendi. Katılımcılara verilen 8 saatlik eğitim, eski sertifikalarının geçerliliğini 3 yıl uzatıyor. Bu sayede, personelin ilk yardım konusunda güncel bilgi ve becerilere sahip olmaları sağlanarak, acil durumlarda daha etkili müdahaleler gerçekleştirilmesi hedefleniyor.