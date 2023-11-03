Eskişehir’de Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığında ilk ve ortaokul öğrencileri ağırlandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir’in katılımı ile Cumhuriyet’in Kuruluşunun 100’üncü Yılı Etkinlikleri öğrenci buluşması gerçekleştirildi. Odunpazarı İlçesi’nde bulunan Cengiz Topel İlkokulu’ndan 28, Tepebaşı Ticaret Borsası İlkokulu’ndan da 38 öğrencinin ayrıca okul idarecilerin ve sınıf öğretmenleri öğrencileri, idareci ve sınıf öğretmenleriyle birlikte Eskişehir İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etmiştir.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT), Olay Yeri İnceleme Timi, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, jandarmanın görevleri hakkında öğrencilere bilgi verildi. Jandarma köpeklerinden Asayiş köpeği Atak, eğitmeninin gözetiminde gösterisi yaptı. Komando Bölük Komutanlığı ekiplerince, zırhlı araç ve personelin teçhizatları ile birlikte öğrencilere jandarma komandonun tanıtımı yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, siber farkındalık, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı, çocuklara yönelik internet ortamında suç ve suçtan korunma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapılarak görsel içerikli ve bilgilendirici broşür dağıtımı yapıldı. Kadın astsubaylar tarafından çocuklara refakat edilerek hediye ve boyama kitabı dağıtıldı.