Bolu’da elektrik direğinin üzerindeki yuvada büyüyen iki leylek yavrusundan birisi ilk uçuş deneyiminde yorgun düşerek yeniden yuvasına dönemeyince itfaiye ekipleri, su verdiği leyleği merdivenle yuvasına bıraktı.

Bolu’da elektrik direğinin üzerindeki yuvada büyüyen iki leylek yavrusundan birisi ilk uçuş deneyiminde yorgun düşerek yeniden yuvasına dönemeyince itfaiye ekipleri, su verdiği leyleği merdivenle yuvasına bıraktı.

Sümer Mahallesi Şehit Dursun Değirmenci Sokak’ta elektrik direğine yapılan yuvada büyüyen iki leylek yavrusundan biri ilk uçuş deneyimini gerçekleştirmek için yuvadan ayrıldı. Bir süre yuvanın olduğu bölgede uçan yavru leylek, yorgunluktan dolayı yeniden yuvasına konamadı. Leyleğin sokak üzerinde yürüdüğünü gören vatandaşlar, başka hayvanlar tarafından zarar verilmemesi için leyleği yakaladı. Leyleğin yaralı olmadığını, yorulduğu için uçamadığını anlayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine merdivenli itfaiye aracı sevk edildi. Yorgun düşen yavru leyleğe su veren itfaiye ekipleri, direkteki elektriğin kesilmesinin ardından leyleği alarak merdivenle çıkıp yuvaya bıraktı.

Leyleğin uçamadığını anlatan Abdullah Oturak, “Leyleklerimiz komşumuz. Buraya yuva yaptılar, yavruları oldu. Bunları burada gözetliyoruz. Sabah saatlerinde bunun uçtuğunu farkettim. Sonra havada turladığını gördüm. Tekrar geldiğimde yürüdüğünü gördüm. Köpeklere telef olacağını düşünerek yakaladık. Sonra itfaiyeye haber verdik. Hayvanlara böyle bir yardımseverliğimiz oldu” dedi.