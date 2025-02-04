Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği program kapsamında ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı, hafta boyunca gerçekleşecek öğrenci buluşmalarına katılmak üzere Mersin'e geldi.

Alper Gezeravcı, ikinci dönemin başlangıcı da olan programın ilk gününde Civanyaylağı İlkokulu, Camili İlkokulu ve Iğdır Ortaokulundaki öğrencilerle buluşarak uzay deneyimlerini paylaştı ve öğrencilere ilham kaynağı oldu.

Okullardaki ziyaretlerde bilimsel çalışmalarını, uzay yolculuğu deneyimlerini ve anılarını paylaşan Alper Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı, öğrencilerin ufkunu genişletecek açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu ve Türkiye Millî Uzay Programı hakkında bilgiler verdiği bu buluşmalarda Gezeravcı, uzaya gitmenin nasıl bir deneyim olduğunu anlatırken bilim ve teknolojinin önemini vurguladı, hayallere ulaşmanın sabır ve azimle mümkün olduğunu belirtti. Bilimin sınırlarının giderek genişlediğine dikkat çeken Gezeravcı, Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki rolünün ne kadar önemli bir noktaya geldiğini ifade etti.

Alper Gezeravcı'nın okul ziyaretleri, adeta bir şenlik havasında gerçekleşti. Öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan ve kendisi de Yörük olan Alper Gezeravcı için Yörük kültürüne ait ürünler sergilendi ve yöresel halk oyunları gösterisi yapıldı.

Okul buluşmalarına Toroslar Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Burğut, Akdeniz İlçe Millî Eğitim Müdürü Saim Demir, Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ertuğrul Yıldız, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Çağatay Çetin, çok sayıda idareci, öğretmen ve öğrenci katıldı.

Programın bir diğer bölümünde Alper Gezeravcı; Mersin Valiliği, Müdürlüğü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) iş birliğiyle imzalanan Mesleki Eğitim İş birliği Protokolü - DAHİ MERSİN Projesi kapsamında meslek lisesi öğrenci ve öğretmenlerine yönelik MTSO Atölye 1886'da düzenlenen KUKA Robot Eğitimine katılan öğrencileri ziyaret etti. Buradaki programa katılan İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş: "Karşımda bilime meraklı, pırıl pırıl gençler görmek beni gururlandırıyor ve umutlandırıyor. Sizler köklü geçmişinizden aldığınız maneviyat ve bilgiyi, bugünün bilgileri ile harmanlayarak geleceği yine bilimin rehberliğinde inşe edeceksiniz. Mavi Vatandan Gök Vatana kadar ülkemizi dünya ülkeleri arasında hep en yükseklerde tutacaksınız, bayrağımızı en yükseklerde dalgalandıracaksınız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle sohbet eden Alper Gezeravcı ise: "Bugün bu eğitimde sizlerin geleceğine çok sağlam bir temel atılıyor. Burada aldığınız eğitimler sayesinde dünyanın sınırlarını aşacak ve geleceğin Türkiye'sini sizler inşa edeceksiniz." dedi, öğrencilere önlerinde hiçbir engel olmadığını söyleyerek çalışma ve azim ile her şeyi başarabileceklerini vurguladı, başarılar diledi.

Atölye 1886'da gerçekleşen programa İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Burğut, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri Çağatay Çetin ve İbrahim Halil Ulaş, MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ve MTSO yöneticileri katıldı.

Programın son bölümünde Gezeravcı, Eyüp Aygar Fen Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenci ve öğretmenlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Gezeravcı, uzay deneyimlerini anlattı, bu buluşmaların asıl amacının öğrencilere ilham vermek ve onlarda olması gereken özgüveni sağlamak olduğunu vurguladı. Bu buluşmalara imkân sunan herkese teşekkür etti.

Programda öğrencilere hitap eden İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş: "Küçük bir köyde doğup büyük hayaller kurabilmiş ve bu hayallerin peşinden gitmeyi asla bırakmamış başarılı bir pilot, başarılı bir asker ve başarılı bir astronot olmayı başarmış Alper ağabeyinizle sizleri bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Dün Alper ağabeyiniz, bizler ve burada gördüğünüz büyükleriniz, sizlerin oturduğu sıralarda oturuyorduk. İnşallah sizler de yarın hayallerinizin peşinde koşarak bizlerden boşalan yerlere geçeceksiniz ve tarihte büyük başarılara imza atmış şahsiyetlerden aldığınız ilhamla geleceği yazmaya devam edeceksiniz.

Belki de şu anda burada bulunan her biriniz, ilerleyen yıllarda farklı alanlarda çok önemli keşiflere imza atacak insanlarsınız. Bilim dünyası, genç zihinlerin yaratıcı çözümler üretmesini bekliyor. Uzayda yaşam var mı, başka gezegenlerde insanlık için yeni yaşam alanları bulunabilir mi, evrenin sonu nasıl olacak gibi soruların cevapları sizin ellerinizde. Belki de bu soruları sizlerden biri cevaplayacak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir." sözü sizlerin geleceğinde manasını bulmuş olacak.

Şanlı tarihimizde Fergani, Ali Kuşçu, Mirim Çelebi, Uluğ Bey, Abbas Vesim Efendi gibi nice Gökbilimcilerimiz, yaşadıkları döneme yön vermiş ve uzayın sırlarının çözülmesinin ilk adımlarını atmışlardır. Sizler de Gök Vatanımızın yeni Ali Kuşçuları yeni Uluğ Beylerisiniz. Yeter ki hayal kurun ve hayallerinizin peşinden koşun." dedi, bu etkinliğin özellikle okulların açıldığı ilk güne denk gelmesinin önemine dikkat çekerek öğrencilere başarılar diledi.

Eyüp Aygar Fen Lisesindeki programa İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Yenişehir İlçe Millî Eğitim Müdürü M.Necmeddin Dinç, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri Ali Kanık ve Çağatay Çetin, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Alper Gezeravcı, hafta boyunca ilçelerde çeşitli okullarda öğrencilerle bir araya gelmeye devam edecek.