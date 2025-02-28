Ramazan ayının gelmesi ile ilk teravik için yüzlerce Düzceli camilere akın ederken kılınan teravih namazı sonrası Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri cami önünde cemaate çeşitli ikramlarda bulundu.

Ramazan ayının gelmesi ile yüzlerce Düzceli camileri doldurdu. Kılınan ilk teravih namazı ile birlikte 11 ayın sultanı Ramazan geldi. İlk sahur öncesinde inananlar camilere akın etti. Kılınan ilk teravih ile birlikte, Müslümanlar bolluk, bereket, mağfiret ayı olan Ramazan ayının coşkusunu yaşıyor. İlk teravih sonrasında Düzcelilerin Ramazan coşkusuna ortak olmak için Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Ekipler, Merkez ve Cedidiye Cami önlerinde açtıkları standlarda Ramazan ayının ilk teravih namazından çıkan cemaatte çeşitli ikramlarda bulundu. Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri lokum, şeker ve lokumlu bisküvilerden oluşan çeşitli ikramları dağıtarak Düzcelilerin ağzını tatlandırdı.

Düzce Belediyesi ikramlarıyla aynı zamanda cemaate Ramazan ayının tatlı geçmesi temennisinde bulundu.