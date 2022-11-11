Düzce Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde kurulan Çocuk Meclisi ilk Olağan Genel Kurul toplantısını yaptı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün de katıldığı genel kurulda yapılan seçimle Meclisin Kurucu Başkanı oy çokluğu ile seçilen Ömer Faruk Çalışkan oldu.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde kurulan Çocuk Meclisi ilk Olağan Genel Kurul toplantısını yaptı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün de katıldığı genel kurulda yapılan seçimle Meclisin Kurucu Başkanı oy çokluğu ile seçilen Ömer Faruk Çalışkan oldu.

Düzce Kent Konseyi, her yaştan Düzceli’nin fiilen temsili için başlattığı Çocuk Meclisi girişimlerini sonuçlandırdı. 88 üye ile ilk Olağan Genel Kurul toplantısını yapan Kent Konseyi Çocuk Meclisi Kültür merkezinde kurucu başkanını seçti.

Toplantıda çocukları yalnız bırakmayan Başkan Faruk Özlü çocuklara seslenerek “Sizler bizim geleceğimiz, ülkemizin aydınlık yarınlarının temsilcilerisiniz. Düzce’mizi yönetirken amacımız sizleri yalnızca dinlemek değil, fikirlerinizi hayata geçirmek, önemsemek ve taleplerinizi yerine getirmek olacak. Bu meclisi de ilimizdeki bütün çocuklarımızı dinleyebilmek için kurduk. Kurucu Başkan Ömer Faruk Çalışkan ve yönetimini kutluyorum, başarılar diliyorum. Bütün çocuklarımızın bu meclisin çalışmalarına katkılarını bekliyoruz. Düzce sizinle çok daha güzel” ifadelerini kullandı.