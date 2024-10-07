Robsys, dünyada bir ilk olan otonom robotunu Almanya lansmanından sonra EIF Fuarı'nda sergileyecekİSTANBUL (İGFA) - Enerji tasarrufu sağlamak, temizlik maliyetlerini düşürmek ve iş güvenliğini arttırmak amacıyla 15 yılı aşkın süre önce yola çıkan Robsys Robotic Systems, sektördeki ürünlerini ve çözümlerini tanıtmak üzere 9-11 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan EIF Fuarı'na katılmaya hazırlanıyor.

15 yılı aşkın süredir Güneş Enerjisi Santrali temizlik robotu alanında faaliyet gösteren Robsys Robotic Systems, 9-11 Ekim tarihleri arasında katılacağı EIF Fuarı’nda sunacağı teknolojik ürün ve çözümler ile dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor.

Yeni düzende, dünya enerjisinin “yenilenebilir” odaklı değiştiğini belirten Robsys Robotic Systems Genel Müdürü Turgut Çağatay, "EIF Fuarı, enerjinin geleceğini şekillendiren yenilikçi teknolojilerle buluşmak için mükemmel bir fırsat. Güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini artırmaya yönelik geliştirdiğimiz otonom robotumuzu ve diğer yenilikçi ürün ve çözümlerimizi Almanya’daki Intersolar Fuarı’nda gerçekleştirdiği lansmandan sonra Türkiye’de ilk defa EIF fuarında sergileyeceğimiz için çok heyecanlıyız" diye konuştu