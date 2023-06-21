Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme kursları başladı. Hayalpark yüzme havuzunda düzenlenen törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, gayelerinin tüm çocuklara yüzme öğretmek olduğunu söyledi.

Her yıl 7-15 yaş arası binlerce çocuğa yüzme öğrettiklerini, sadece yüzme bilmeyenlere değil yüzme bilenlere de havuzda hizmet verdiklerini ve onların eğlenmesini sağladıklarını anlatan Başkan Çetin, “Çocuklarımız tatillerini en iyi şekilde değerlendirsin diye 12 branşta yaz spor okulları açtık. Yorucu bir eğitim sezonu sona erdi şimdi eğlence zamanı. Tatilde de sizin yanınızdayız. Yaz okullarımızda 18 farklı tesislerimizde binlerce çocuğumuz eğitim alıyor. İnanıyorum ki oralardan çok değerli sporcular yetişecek. Bir belediyenin yapması gereken o beldede yaşayanların yeni doğandan cenaze hizmetlerine kadar her şeyi planlamak zorundadır. Belediyeler o beldede yaşayan insanların huzurlu, mutlu ve güvenli olmasını sağlamak zorundadır” dedi.

Yüzme kurslarına gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu belirten Başkan Çetin, “Buraya gelen çocuklarımız bütün olumsuz enerjilerini atacaklar, daha mutlu çocuklar olacaklar. Çocuklarımız burada yüzme öğrenecek baraja, kanallara girmeyecek. Çocuklarımızdan bunun sözünü istiyorum. Sporla uğraşan çocuklar derslerinde daha başarılı olurlar. Siz de spora devam edin, sakın bırakmayın. Biz de sizler için çalışacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yoldan ayrılmayın. Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkan bireyler olun. Atatürk cumhuriyeti sizlere emanet etti, siz de bu emanete sahip çıkacaksınız” şeklinde konuştu.

Başkan Çetin, konuşmasının ardından veliler ve çocuklarla sohbet etti. Daha sonra yüzme kurslarının startı verildi ve havuzda yüzme eğitimine başladı.