Türkiye’nin ilk köy kütüphanesini kuran emekli öğretmen Rasim Pehlivanoğlu hayatını kaybetti.

Türkiye’nin ilk köy kütüphanesini kuran emekli öğretmen Rasim Pehlivanoğlu hayatını kaybetti.

Türkiye’nin ilk köy kütüphanesi kuran emekli öğretmen Rasim Pehlivanoğlu, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Merhum Pehlivanlıoğlu’nun cenazesi, Hulusi Akar Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Rasim Pehlivanoğlu kimdir?

1928 yılında Ürgüp-Karain Köyü’nde doğan Rasim Pehlivanoğlu, 1947 yılında Pazarören Köy Enstitüsünden mezun olunca, Karain Köyü İlkokulu Başöğretmeni olarak göreve başladı. Ortahisar beldesi ilkokul başöğretmeniyken askere alındı. Tuzla Uçaksavar Yedek Subay Okulu mezuniyet töreninde okul komutanının konuşmasına –öğrenciler adına– cevap verme görevini yerine getirerek, kıta hizmetini Erzincan’da tamamladı. Asker dönüşü Ürgüp’ün Çökek köyünde bir ders yılı görev yapan Pehlivanoğlu, 1957 yılı yazında yeniden Karain Köyü başöğretmenliğine tayin edildi. Bu köyde, Türkiye’nin ilk köy kütüphanesini açan derneğin kurucu başkanı oldu. 1959 yılı yazında, Kayseri merkezinde bir ilkokula tayin edilen Rasim Pehlivanoğlu, Kayseri’de değişik 3 ilkokulda görev yaptı. Devam ettiği yüksek okul “Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji bölümünden” diplomayla, “Edebiyat Grubu” bölümünden yeterlik belgesiyle mezun olarak. 1964 yılında ortaöğretime geçti. Kırşehir’in Mucur, Çiçekdağı Ortaokullarını takiben Kayseri’nin Nazmitoker, Esenyurt Ortaokullarında, Türkçe–Sosyal Bilgiler öğretmenliği yapan Pehlivanoğlu, 1974’de Argıncık Ortaokulu Müdürlüğüne getirilerek 1978 yılında emekli oldu.