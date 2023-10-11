Adıyaman’daki depremzedeler için yapılan kalıcı konutların ilk kısmı cumhuriyetin 100. yıl dönümünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda teslim edilecek.

Adıyaman’daki depremzedeler için inşa edilen kalıcı konutların yapımı tüm hızıyla sürüyor. Adıyaman’da İndere (Zey) bölgesinde 16 bin 433, Örenli Mahallesinde ise 3 bin 34 konutun yapımı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının TOKİ ve Emlak Konut koordinesinde yürüttüğü kalıcı konutların yapımında ilk konutların teslimi için sayılı günler kaldı.

Örenli Mahallesi’nde yapılan konutların ilk etabı Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümü olan 29 Ekim tarihinde hak sahiplerine teslim edilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 240 konutun teslimi gerçekleştirilecek. 152 blok halinde 3 bin 34 konutun 3+1 bürüt 105 metrekare, net 85 metrekare olarak inşa edilen konutları, ilk bölümü 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Konutların bulunduğu bölgede alt yapım çalışmaları da sürüyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 29 Ekim’de teslim edilmesi planlanan konutları gezerek, yetkililerden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında, 29 Ekim tarihinde 240 konutun teslimatı yapılacak. Olağanüstü olumsuz bir şey olmaz planlama bu şekilde. TOKİ ekibi canla başla çalışıyor. İnşallah 29 Ekim’e yetiştirecekler. Yılsonuna kadar 500 konuta yakın, Mart ayı itibariyle 2 bin 685 konutun teslimatı yapılmış olacak. Haziran ayında ise Örenli’de yapılan 3 bin 34 konutun tamamın bitirilmesi planlanıyor. Konutlar devam ederken de TOKİ tarafından çok hızlı bir şekilde alt yapı çalışması da sürüyor. 9 ay gibi kısa bir süre içerisinde TOKİ tarafından konutların ilk kısmı teslim edilecek” dedi.

Vatandaşlar da konutların bir an önce bitirilmesini dört gözle beklediklerini ve evlerine geçmek için sabırsızlandıklarını söyledi.