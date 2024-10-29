13 yaşında ilk kitabını yayınlayan lise 9’uncu sınıf öğrencisi 14’üncü Antalya Kitap Fuarı’nda ‘Kehanet’e kitapsever Antalyalıların beğenisine sundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 14’üncüsü gerçekleşen Antalya Kitap Fuarı Cam Piramit Fuar Merkezi’nde tüm hızıyla devam ediyor. Her gün binlerce Antalyalı kitapseverin ziyaret ettiği fuarda ilk kitabını 13 yaşında yazan Neriman Erol Sosyal Bilimler Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi İlsu Akkuş (15), ‘Kehanet’ isimli kitabını kitapseverlerin beğenisine sundu. Küçük yaşlarda şiir denemeleri yaptığını, kitap okumayı ve yazmayı çok sevdiği için yazarlığa yöneldiğini belirten İlsu Akkuş, ilk kez büyük bir etkinlikte kitabını tanıtmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Fantastik Roman yazmayı çok sevdiğini ve ilk kitabı olan ‘Kehanet’in yayılan bir virüs nedeniyle insanların hayatta kalma mücadelesini ve gençlerin virüsün ilacını bulmak için yaptıkları çalışmaları ele aldığını belirten Akkuş, ikinci kitabı ’Denekler: Seçilmiş 6 Ruh’un da yakında kitap raflarında yerini alacağını söyledi.