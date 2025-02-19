Erzurum’un Oltu ilçesinde, "İlk Kitabın Benden Olsun" kampanyası kapsamında ilçedeki tüm birinci sınıf öğrencilerine kitap dağıtıldı.

Oltu Kaymakamlığı, Oltu Milli Eğitim Müdürlüğü, Oltu İlçe Müftülüğü ve TDV Oltu Kadın Gönüllüleri tarafından organize edilen kampanyada, Oltu’daki ilk okullarda okuma yazmaya geçen birinci sınıf öğrencilerine kitap hediye edildi.

Oltu Mehmet Akif İlkokulu’nda gerçekleştirilen kitap dağıtım törenine katılan Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi ve TDV Kadın Gönülleri Başkanı Emine Korkutan, beş sınıf öğrencisine yaklaşık 150 kitap dağıttı.

Kampanyanın temel amacı, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, okumalarını teşvik etmek ve daha fazla kitapla buluşmalarını sağlamak olarak ifade edildi. Kampanya ile ilgili yapılan açıklamada, "Öğrencilere dini değerleri tanıtarak, onların manevi gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi. Bu anlamlı kampanya, Oltu’daki öğrencilere kitap okuma bilinci kazandırmayı ve onların eğitim yolculuklarında önemli bir adım atmalarını sağlamayı amaçlıyor" denildi.