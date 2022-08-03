Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan “Platformlar İçin 12.7 mm Makineli Tüfek (PMT 12.7) Projesi” çerçevesinde kara, hava ve deniz platformlarında kullanılan ve yurt dışından tedarik edilen 12.7x99 mm makineli tüfek artık yerli ve milli imkanlarla üretiliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan “Platformlar İçin 12.7 mm Makineli Tüfek (PMT 12.7) Projesi” çerçevesinde kara, hava ve deniz platformlarında kullanılan ve yurt dışından tedarik edilen 12.7x99 mm makineli tüfek artık yerli ve milli imkanlarla üretiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Samsun Yurt Savunma (SYS) tarafından yürütülen Platformlar İçin 12.7 mm Makineli Tüfek Projesi’nde kalifikasyon süreci tamamlanarak, seri üretime geçildi. Kalifikasyon testleri bir aydan uzun süren yoğun çalışmalar neticesinde tamamlandı. CANİK M2 QCB tüfeği, yaklaşık 1 milyon adet atış yapılan kalifikasyon sürecinde yüksek basınç, hızlandırılmış yağmur, tuz sisi, düşük ve yüksek sıcaklık, buzlanma, kimyasal etkileşim gibi birçok testten başarıyla geçti.

Yabancı muadillerinden daha dayanıklı ve yüksek ömre sahip

Gerçekleştirilen atış ve kalifikasyon testleri sonucunda ülkemizde daha önce kullanılmamış malzeme ve üretim yöntemleri kullanılarak namlu üretimi gerçekleştirildi. Üretilen namlunun yabancı menşeli muadillerinden daha yüksek bir ömre sahip olduğu tespit edilerek, daha dayanıklı ve güvenilir olduğu mukavemet atışları ile doğrulandı. Kalifikasyon sürecinin ardından seri üretime geçildi. Artık kara, hava ve deniz platformlarında kullanılan ve yurt dışından tedarik edilen 12.7x99 mm makineli tüfek yerli ve milli imkanlarla üretilecek ve güvenlik güçlerine teslim edilecek.

SSB Başkanı Demir tüfekle atış denemesi gerçekleştirdi

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Samsun’a gerçekleştirdiği ziyarette projenin yüklenici firması Samsun Yurt Savunma’nın tesislerini ziyaret ederek, projede gelinen son durumu yerinde inceledi. PMT 12.7 mm tüfeği CANİK M2 QCB ile atış denemesi gerçekleştiren Demir, yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Demir, “Türkiye’nin 6-7 yıl öncesine kadar tüfeği bile yoktu. Sonrasında piyade tüfeğinin çeşitli kalibrelerini üretmeye başladık. Hatta bize ambargo uygulamaya kalktıkları üst kalibre silahları da kendimiz üretir hale geldik. 12.7 mm makineli tüfeğimiz de çeşitli platformlar üzerinde çok hızlı atışlar yapacak şekilde tasarlandı. Kalifikasyon süreçleri başarıyla tamamlanan 12.7 mm makineli tüfeklerimizin seri üretimine geçmiş durumdayız. Seri üretimle beraber güvenlik güçlerimize teslimatlar devam edecek. Bu da güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin yabancı muadillerinden çok daha üstün silahlarla donanmış olması anlamına geliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.