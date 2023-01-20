Kocaeli Büyükşehir Şehir Tiyatroları’nın Arzu Bigat Baril yönetmenliğinde sahneye koyduğu Masanın Altında oyunu ilk kez sanatseverlerle buluştu. Çok beğenilen oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kocaeli Büyükşehir Şehir Tiyatroları’nın Arzu Bigat Baril yönetmenliğinde sahneye koyduğu Masanın Altında oyunu ilk kez sanatseverlerle buluştu. Çok beğenilen oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Arzu Bigat Baril yönetmenliğinde sahneye konulan "Masanın Altında" oyununu ilk kez sanatseverlerle buluşturdu. Roland Topor’un yazdığı iki perdelik Masanın Altında oyununun ilk gösterimi SDKM Oda Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Oyun, izleyenlerden tam not aldı. Çok beğenilen oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Oyunun konusu

Çevirmenlik yaparak geçimini sağlayan Florence, ek gelir elde etmek için, yaşadığı evdeki çalışma masasının altını ayakkabı tamirciliği yapan bir göçmene kiralamıştır. Zaman geçtikçe, "Kiracı kiracısı" olan Dragomir ile Florence arasındaki bağ güçlenmeye ve Florence’in hayatı değişmeye başlar. Kara mizah türündeki oyun, sınıf farklılıklarına getirdiği eleştirinin yanı sıra göçmenlik kavramına da alışılmadık bir perspektiften bakarken, giderek küçülen ve yalnızlaşan bireyin sıkışmışlığını, kadın-erkek ekseninde anlatıyor. Herkese keyifli anlar yaşatan Masanın Altında adlı oyunun kadrosunu ise Seçil Mutlu, Ozan Şahin, Nursel Çeliktürk, Emre Işık ve Cüneyt Gürbüz oluşturuyor.