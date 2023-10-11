İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ), kampüsle yeni tanışan gençlerin uyum sürecini hızlandırmak amacıyla 8 yıldır sürdürülen ‘Mentorluk Projesi’ (Rehber Öğrenci) bu sene de başarıyla uygulandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) yaptığı proje çerçevesinde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan İEÜ’lü gençler arasından 197 mentor öğrenci belirlendi. Rehber öğrenciler, farklı bölümlerden 2 bin 700 öğrenci ile eşleştirildi. Ege Bölgesi’nde ilk olarak İEÜ tarafından başlatılan projede yer alan mentor öğrenciler; üniversiteye yeni başlayan arkadaşlarına dönem boyunca yardımcı olacak, bölümlerin tanıtımında destek verecek, kampüsteki imkanlar hakkında bilgi aktaracak. 2015 yılından bu yana devam eden proje, toplamda 14 bin 700 öğrenciye ulaştı.

Örnek oldu

Mentorluk Projesi’ne bu yıl dahil olan rehber ögrenciler, detaylı bir eğitimden geçirildi. Yaklaşık 450 başvuru arasından seçilen 197 mentor öğrenci, üniversitedeki tüm birimler hakkında bilgilendirildi. Mentor öğrenciler, arkadaşlarına nasıl davranmaları ve hangi iletişim metodlarını uygulamaları gerektiği, kendilerine ne tarz sorular gelebileceği gibi birçok konuda eğitim aldı. İEÜ Mezunlarla İlişkiler Ofisi Koordinatörü Özge Kulaçoğlu, projeyi başarıyla uyguladıklarını ve bu konuda Türkiye genelindeki birçok üniversiteye örnek olduklarını söyledi.

“Öğrencilerden çok fazla olumlu dönüş aldık”

Yeni katılan öğrencilerle birlikte üniversitenin daha da büyüdüğünü dile getiren İEÜ Mezunlarla İlişkiler Ofisi Koordinatörü Özge Kulaçoğlu, “Yaklaşık 23 bin mezunumuz ve 11 bin öğrencimizle güçlü, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir aileyiz. Mentorluk Projemiz, özellikle okula yeni başlayan öğrencilerimiz için çok önemli. Yeni öğrencilerin kampüsü tanıması, üniversitemizin sağladığı imkanlar hakkında bilgi sahibi olması zaman alabilecek konular. Ancak Mentorluk Projesi sayesinde bu süreci çok hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Projemiz, kampüsümüzü tanımaya çalışan öğrencilerimizin sosyal yönden kendini geliştirmesi, farklı bölümlerden öğrencilerle tanışması adına da çok değerli. Çünkü eşleştirmeleri hazırlarken farklı bölümlerden öğrenciler yer alacak şekilde gruplandırma yapıyoruz” diye konuştu. Öğrencilerden çok sayıda olumlu dönüş almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kulaçoğlu, yeni dönemde tüm öğrencilere başarılar dileyerek yeni projeler üretmeye devam edeceklerini ifade etti.