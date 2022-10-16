Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilim şenliğinde ilk kez DNA gören öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öğrenciler, yaptıkları deneyde muzun DNA’sını elde etti.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilim şenliğinde ilk kez DNA gören öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öğrenciler, yaptıkları deneyde muzun DNA’sını elde etti.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen “Kastamonu Bilim Şenliği” devam ediyor. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı bilimsel projeler stantlarda sergileniyor. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından açılan stantta da DNA incelemesi yapılıyor. DNA İzolasyonu adı altında açılan atölyede deterjan, muz ve etil alkol kullanılarak DNA elde ediliyor. İlk kez DNA gören öğrenciler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

“DNA’yı hayatımda hep merak etmişimdir, burada gördüm”

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi DNA İzolasyonu atölyesinde muzdan DNA elde eden Şerife Bacı Ortaokul öğrencisi İrem Subaşı, “Bugün ilk defa DNA testi yaptık ve çok güzeldi, hayatımda hiç yapmamıştım. Gayet başarılı oldu, herkese teşekkür ediyorum. DNA’yı hayatımda hep merak etmişimdir bunu burada görme imkanı buldum, bence gayette güzel oldu” dedi.

“Hücre içerisinde bulunan çekirdekte bizlerin DNA’sı bulunmaktadır”

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Esra Nurten Yer Çelik, “Burada bilim şenliğinde atölye lideri olarak DNA izolasyonunu öğrencilerimize görsel hale getirdik. Öğrencilerimizle meyveden DNA izolasyonunu elde ettik. Biliyoruz ki hücrelerimiz içerisinde var olan çekirdekte bizim kalıtım birimimizi oluşturan DNA’mız yer almaktadır. DNA hücrelerine öğrencilerimizle birlikte ipliksi yapıyı gösterecek şekilde deney tüplerinde elde ediyorum ve bu şekilde keyifli bir atölye çalışması gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Standımıza ziyaret eden öğrencilerimize DNA’nın nasıl elde edildiğini anlatıyoruz”

Çelik, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz DNA’yı gördüklerinde burada meraklı bir şeklide yanımıza gelip bakıyorlar. Bizler bunu nasıl yapacağız, nasıl gerçekleştireceğiz diye soruyorlar. Bizler de onlara bu yapının elde edilmesinde gerekli olan şartları anlatıyoruz. Örneğin biz burada deterjan kullanıyoruz. Deterjan burada hücrede var olan fosforik tabakasını ayrıştırarak yağları çözüyor ve tuz kullanarak sodyum ve klor iyonlarının ayrıştırılması sağlanıyor. Buradaki çözeltimizi homojen bir şekilde parçalayarak elde ettiğimiz ekstraksiyon çözeltisi ile öğrencilerimizin birleştirmesini istiyoruz. Sonrasında bunu süzerek en son DNA’yı görebileceğimiz faz ayrımını gerçekleştirebileceğimiz etil alkolü kullanıyoruz. Etil alkol burada faz ayrımını görüldüğü üzere bu şekilde oluşturuyor ve en son öğrencilerimize bu yaptığımız deneydeki örnekleri vererek mutlu bir şeklide bu deneyi gerçekleştirmelerinin heyecanıyla bizler de ayrıca mutlu oluyoruz.”