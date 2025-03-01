Düzce(İHA) – Ramazan ayının ilk iftarını çocuklar Vali Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan’ın elinden yaptı. Çocuk Evleri Sitesinde kalan minikleri kucaklarına alan Asla çifti, çocukların çorbasını içirdi, çocuklarla birlikte pasta kesti.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftarlarda başladı. Düzce’de Ramazan ayının ilk iftarını Fehmi Öney Çocuk Evleri sitesinde kalan minikler ve çocuklarla açan Vali Selçuk Aslan ve Eşi Pınar Ölmez Aslan, sitenin en küçük çocuklarını kucaklarına alarak akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlarını açtılar. İftara Düzce’nin hayırsever Şükran Öney’de katılırken Vali Selçuk Aslan, miniklere çorbalarını içirdi. Onlarla sıcak muhabbet kuran Aslan çifti, iftar sonrası da çocuklarla yakından ilgilendi.

Ayrıca iftar sonrası çocuklarla birlikte pasta kesen Vali Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan; "Ramazan’ın ilk iftarını devletimizin şefkatine emanet edilen evlatlarımızla yaptık. Çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir Ramazan ayı geçirmelerini diliyorum. Bunun için biz devler olarak elimizden gelen her şeyin en iyisi yapıyoruz" dedi.