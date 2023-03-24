Karabük Valisi Fuat Gürel, ramazanın ilk iftarını depremzede vatandaşlarla yaptı.

Vali Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel ile il protokol üyeleri, ramazan ayının ilk orucunu 6 Şubat depreminin ardından Karabük’e gelen ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait İsmail Necati Efendi Kredi Yurtlar Kurumun yurdunda misafir edilen depremzede vatandaşlarla birlikte açtı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunduğu iftar programında akşam ezanının okunması ile birlikte oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından depremzede vatandaşlarla çay içerek bir süre sohbet eden Vali Gürel, hayırlı ramazanlar dileklerinde bulunarak sağlık ve mutluluk içinde bayrama kavuşmaları temennisinde bulundu.