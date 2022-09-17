Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından, üreticileri teşvik etmek amacıyla atıl vaziyetteki 180 dönümlük araziye ekilen yağlık ayçiçeği ve tıbbi aromatik bitkilerde hasat dönemi başladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından, üreticileri teşvik etmek amacıyla atıl vaziyetteki 180 dönümlük araziye ekilen yağlık ayçiçeği ve tıbbi aromatik bitkilerde hasat dönemi başladı.

DPÜ’nün Kütahya’da tarımın daha da gelişmesine öncülük yaptığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, "Üniversitemizin başlatmış olduğu tıbbi ve aromatik bittiler üretimi gayet başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şu an haset zamanı. Buralı ekeli çok olmadı, henüz aylar geçti ekeli. Özellikte ada çayının üretimi güzel gelişti. Aroması çok güzel. Bu üretim sadece üniversitede kalmayacak. Ektiğimiz tüm bitkiler, tüm Kütahya’ya yayılacak. Üniversitemiz buna öncülük edecek. Güzel bir başlangıç oldu. Bu güzel başlangıç devam edecek. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Biyoloji Bölümü’ndeki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok emekleri geçti. Aynı zamanda araştırma yapıyorlar. Arazimiz geniş. Buraya yağlık ayçiçeği de ektik. O da çok başarılı geçti. Bu alanda ayçiçeği yoktu. Gelecek yıl, bu sene hangi ürün güzel olmuşsa onu ekerek, halkımıza göstererek ve sahiplenmesini sağlayarak yolumuza devam edeceğiz. DPÜ Biyoloji Bölümü bu bölgeye hem tıbbı aromatik bitki yetiştirecek hem de arı yetiştirecek. Üretilen ürünler şifa olacak, gelir olacak" diye konuştu.

Bereketli bir üretim mevsim geçirmenin sevincini yaşadıklarını belirten DPÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Süleyman Topal, "Şimdi hasat zamanı. Üreticilerimiz bu anı bir yıl, hatta nadasa kalan yerler için iki yıl beklerler. Biz 20 yıldır ekilmeyen büyük bir alana ayçiçeği ve tıbbi aromatik bitiler ektik. Rektör hocamın da söylediği gibi, bizim hedefimiz tıbbi aromatik bitkiler. Çok güzel ve bereketli bir sezon yaşadık. Yaklaşık 100 dekarlık bir alandan ortalama 30 ton yağlık ayçiçeği bekliyoruz. Bugün emeklerimizin karşılığını aldığımız bir gün" ifadelerini kullandı.

DPÜ’nün Geven köyündeki arazisinde yetiştirilen bitkilerin fideleri köylülere ücretsiz olarak dağıtılacak.