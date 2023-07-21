Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeye bağlı Kösrelik köyünde bu yılın ilk buğday hasadını gerçekleştirdi.

Yılın ilk hasadı için biçerdöverin koltuğuna oturan Altınok, bereket duaları eşliğinde ata tohumdan üretilen buğdayları çiftçilerle birlikte biçti. Altınok hasat töreninde yaptığı konuşmada tarımsal üretimin önemine dikkat çekerek, “Tarımın dünyada önemi gittikçe artıyor. Kalkınmanın temeli üretimdir. Çiftçilerimiz üretsin diye destek veriyoruz. Ücretsiz fide ve tohum desteğinde bulunuyoruz. Biz çiftçimize destek vermeye başlayınca bütün belediyeler de vermeye başladı. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Üretilen mahsullerin satışı için de köylü pazarı kuruyoruz. Türkiye kendini besleyen 7 ülkeden biriydi. Ama şimdi nüfusumuzun büyük bölümü şehirde yaşadığı için üretim düştü fiyatlarda bu yüzden artıyor. Keçiören Belediyesi olarak üretmeye üretimi teşvik etmeye devam edeceğiz. Hasadımız bereketli olsun” dedi.

Belediyenin yaptığı hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Köserlik Muhtarı Mustafa Yaman da Başkan Altınok’a teşekkür etti.