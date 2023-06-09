Karabük’te 48 kişilik ilk hacı adayı kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Karabük İl Müftülüğü tarafından hacı adayları için müftülük konferans salonunda uğurlama merasimi düzenlendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hacı uğurlama merasimine, İl Müftü Yardımcısı Mahmut Emin, Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Alaattin Tutkun, din görevlileri ve çok sayıda hacı adayı yakını katıldı.

İl Müftü Yardımcısı Mahmut Emin’in yaptığı konuşmanın ardından hacı adayları dualar ve sevinç gözyaşları içinde Medine’ye gitmek üzere Ankara Havalimanına uğurlandılar.