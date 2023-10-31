DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ek hizmet binasında kadın hastalıkları ve doğum çocuk hastalıkları hizmet vermeye başladı. İlk gün 600’e yakın kişiye muayene hizmeti 89’da yatan hastaya hizmet verildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek hizmet binası yenilenmesi sonrası kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları poliklinik ve servisleri yeni doğan yoğun bakım, çocuk yoğun bakım, kadın doğum ve çocuk acil servisi ve ameliyat salonları ile hizmete geçti. Yeni hizmet vermeye başlanan sağlık tesisinde ilk gün kadın doğum polikliniklerinde 41, çocuk polikliniklerinde 220, çocuk psikiyatri polikliniğinde 28, çocuk nöroloji polikliniğinde 13, fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniklerinde 221 olmak üzere toplam 523 poliklinik muayenesi yapılırken, 74’de acil servis muayenesi yapıldı.

Sağlık tesisinin kadın doğum kliniğinde 4, çocuk kliniğinde 11, yeni doğan kliniğinde 1, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde 3, fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğinde 70 olmak üzere 89 yatan hastaya hizmet verilmeye başlanırken birde sezeryan doğum gerçekleşti.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetleri dahilinde de yatan hastaya 67 seans, ayaktan hastaya 158 seans olmak üzere toplam 225 seans uygulandığı öğrenildi.