Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla ortaya çıkan tırtılların kelebeğe dönüşmek için yaptığı yolculuğu bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Çemişgezek ilçesine bağlı Gülbahçe köyünde yürüyüş yapan Selma Gökçe, art arda sıralanmış tırtıl sürüsünün ilginç yolculuğunu cep telefonuyla kaydetti. Sürüyü ilk bakışta yılan zanneden Selma Gökçe, yaklaştığında bunun bir tırtıl sürüsü olduğunu fark etti. Tırtılların sürü halindeyken birbirlerine olan sadakatini fark eden Gökçe, tırtılların zarar görmemesi için onların ilginç yolculuğa bir süre refakat etti.