Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İlk Evim İlk İşyerim Projesi’nin Niğde’de başladığını duyurdu. Proje çerçevesinde 253 konut ve 3 ayrı iş merkezinin yapılacağını söyleyen Başkan Özdemir, bu sayının ilerleyen süreç içerisinde 500 konuta ulaşacağını söyledi.

Proje çerçevesinde yapılacak 253 konut, Efendibey Mahallesi Niğde Evleri’nin altında bulunan araziye yapılacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “İlk Evim İlk İşyerim Projesi Niğde’mizde başladı. 253 konutla, 3 tane ayrı iş merkezinden oluşan inşaatımızın hafriyat çalışmalarına başlanıldı ve ihalesi de gerçekleştirildi. En kısa zamanda bu 253 konutu Niğdeli hemşehrilerimize kazandırış olacağız. TOKİ ile görüşmelerimiz sonucunda bu sayı çok daha fazla olacak. Bu proje alanımız Efendibey Mahallesi Niğde Evleri’nin altında bulunuyor. TOKİ ile anlaşmalı bir şekilde ilerliyoruz. Biz arsayı üretip TOKİ’ye devrediyoruz, TOKİ’de burada ilk konutları yapıyor. Son dönemlerde şahit olduk ki ilimizde konut ihtiyacı var. Şimdilik 253 konutla başladık fakat bu sayı yakında 500 konutu bulacak” dedi.