Çankırı’da, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde inşa edilen 2 bin 63 konutun sahipleri, kura çekimi ile belirlendi.

Çankırı’da, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde inşa edilen 2 bin 63 konutun sahipleri, kura çekimi ile belirlendi.

Çankırı’da, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde inşa edilecek olan 2 bin 63 konut için kura çekimi yapıldı. Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi konferans Salonunda gerçekleştirilen kura çekim törenine, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Civitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, TOKİ görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

“Kira rakamlarının bile altında, taksitle ev sahibi olacaksınız”

Kura çekim töreninde konuşan AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Civitcioğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman hayalleri gerçeğe dönüştüren, vatandaşın yanında olan bir liderimiz. Bu ödemelerle kira rakamlarının bile altında, taksitle ev sahibi olacaksınız. Allah hayırlı ve mübarek olsun. Bunu yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Çankırı’da, ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde de çok önemli işlere imza atıyoruz” dedi.

“Bununla yetinmeyeceğiz”

Daha sonra konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, “Cumhuriyet tarihimizin büyük sosyal konut hamlemizin ve daha önce başlatılan, sonra da devam edecek olan insanlarımızı yuvalarına kavuşturma hizmetlerinin, eserlerinin Çankırımıza iz düşümünü idrak ediyoruz. İnşallah 2 bin 63 konutu hak sahipleri ile buluşturacağız. Ancak, bununla yetinmeyeceğiz. Mutlaka devamını ilave ederek çok büyük hedeflere ulaşacağız. Sonuç itibari ile ilk evim, il iş yerim çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Çankırımız’da, 81 ilimizde başlatmış olduğu bu hareket çok önemli bir haize sahip. Sıcak yuvaya kavuşma, orada mutu bir aile içerisinde geleceğimize dönük güzel bir hayatı inşa etme konusunda Türkiye’de milyonlarca konutu teslim ettik. Bunu kira öder gibi çok makul bir ücretle, TOKİ marifeti ile gerçekleştirdik” diye konuştu.

“Devam edecek projelerle vatandaşlarımızın konut ve kira ile ilgili sorunları minimuma indirilecek”

Törende son olarak konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da projenin vatandaşlar için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Destekleri için, bu eserlerin ilimize kazandırılması için başta Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, vekillerimize, TOKİ’nin yetkilerine çok teşekkür ediyorum. Bunun sonucunda inşallah 2 binin üzerinde vatandaşımız ev sahibi olurken, devam edecek projelerle vatandaşlarımızın konut ve kira ile ilgili sorunları minimuma indirilecek. Buna inancımız tam. Kurada çıkacak ya da çıkmayacaklar olacak. Ama çıkmayanlar insansınlar ki ilerleyen süreçte bunlar çözülecektir” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından kura çekimi başladı. İlk kuraları Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Civitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen çekti. Yapılan kura çekiminde ismi çıkan vatandaşlar, ekrana yansıtıldı.