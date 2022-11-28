Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen ’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde 23 ilin kuraları noter huzurunda tamamlandı. Kura çekimlerinin birinci ve ikinci etaplarında toplam 23 ilde 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen ’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde 23 ilin kuraları noter huzurunda tamamlandı. Kura çekimlerinin birinci ve ikinci etaplarında toplam 23 ilde 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen ’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde toplam 23 ilin kuraları noter huzurunda tamamlandı. 7 Kasım tarihinde başlayan kura çekimlerinin birinci ve ikinci etaplarında toplam 23 ilde 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi. Kategori bazında; 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.

Üçüncü etap sosyal konut kura çekilişi 1-7 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konut için gerçekleştirilecek.