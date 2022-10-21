Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımızla ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projemizde 17 ilimizde 5 bin 615 konutun ilk temellerini atıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımızla ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projemizde 17 ilimizde 5 bin 615 konutun ilk temellerini atıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin 25 Ekim’de Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenecek ilk temel atma törenine vatandaşları davet etti. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızla ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projemizde 17 ilimizde 5 bin 615 konutun ilk temellerini atıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın açıklamasında hangi ilde ne kadar konutun temelinin atılacağına ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

“Ankara’da 2 bin 171, Zonguldak’ta 595, Kırşehir’de 458, Kahramanmaraş’ta 210, Aydın’da 265, Bolu’da 206, Konya’da 206, Afyonkarahisar’da 364, Diyarbakır’da 158, Uşak’ta 158, Erzurum’da 158, Muğla’da 154, Yozgat’ta 141, Manisa’da 78, Amasya’da 87, Tunceli’de 118 ve Elazığ’da 88 konutun temeli atılacak.”

“7,5 milyonluk rekor başvuru”

“İlk Evim İlk İş Yerim” projesine şu ana kadar 7,5 milyonluk başvuru olduğu belirtilen açıklamada şu detaylar paylaşıldı:

“Dev projeyle 500 bin sosyal konut yapılacak. Vatandaşlar yerel ve yatay mimari, zemin artı 5 katı geçmeyecek, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerden yapılmış, yenilenebilir enerji sistemiyle donatılmış konutlara 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. Projeyle 1 milyon arsa vatandaşa sunulacak. Arsalar elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış, inşaat yapmaya hazır olarak teslim edilecek. Evler müstakil ya da müşterek olarak, 5 katı geçmeyecek şekilde yapılabilecek. TOKİ mimari, mühendislik ve yapım desteği verecek. Bin 604 liradan başlayan taksitlerle, 10 yılda faizsiz ve sabit fiyatla ödenebilecek. Ayrıca bu projeyle TOKİ kuruluşundan bugüne kadar ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayicimize iş yeri sunuyor. Bu proje hem vatandaşımızın iş yeri sahibi olmasına imkan tanırken hem de istihdama katkı sağlayacak. Tamiratla uğraşan küçük işletmelerden oto tamirhanelerine, mobilyacılardan makine üreticilerine kadar onlarca farklı sektörü içinde barındıracak sanayi alanları olacak. İlk etapta 28 ilimizde 10 bin iş yeri, toplamda ise 50 bin iş yeri kurulacak.”

900 milyarlık dev yatırım

Açıklamada yaklaşık 900 milyar liralık bir yatırım olan “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin çarpan etkisiyle 450’den fazla alt sektörü harekete geçirecek olması sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını da hızlandıracağı vurgulandı. Projenin 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, en az 200 bin yeni istihdam katkısı sağlamasının beklendiği anımsatıldı. Ayrıca tüm bunların yanında proje sosyal konutları ve güvenli iş yerlerinin bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstleneceği dile getirildi.

Lale Meydanı’nda yapılacak programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 ille eş zamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atma törenlerini gerçekleştirecek.