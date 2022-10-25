Erzurum’da ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesi çerçevesinde Hınıs ilçesinde toplu konut temel atımı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da temel atma törenine telekonferans sistemi ile bağlandı.

Erzurum’da ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesi çerçevesinde Hınıs ilçesinde toplu konut temel atımı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da temel atma törenine telekonferans sistemi ile bağlandı.

TOKİ’nin ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesi kapsamında bugün Türkiye’nin 17 farklı ilinde toplu konut temel atma töreni gerçekleştirildi. 17 il arasında yer alan Erzurum’da ise Hınıs ilçesinde temel atma töreni düzenlendi. Programa Erzurum protokolü katılım sağlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da temel atma programına telekonferans ile bağlandı. Erzurum Valisi Okay Memiş ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra temelin atılmasını istedi. Erdoğan’ın talimatı ile beton mikseri, toplu konut projesinin temelini Hınıs’ta attı.

Erzurum’da ilk etapta 3 bin konutun temelinin atıldığını söyleyen Vali Okay Memiş, “Bugün Hınıs’ta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan bu projede 158 adet konut ve 4 tane iş yerinin temelini attık. Aynı proje kapsamında yaklaşık 3 bin adet konut ve iş yeri sadece Erzurum’da ve ilk etapta 3 bin adet konut ve iş yerinin de temeli atılmış oldu. Erzurum’da TOKİ’nin devam ettirdiği 4 bin 500 adet konut projesi var. Sadece Hınıs’ta 158 tane konut yapıyoruz ama 2 bin başvuru var. Yapılan binalarımız çok büyük şiddetteki depremlere karşılık dayanıklı durumda bulunuyor” diye konuştu.

Projenin kısa sürede tamamlanacağını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Hınıs’ta temel atma programında bulunduk. Dünyada belki de ilk defa Türkiye’de böyle bir projeye imza atılıyor. Bu toplu konut yapımı projesi çok kısa sürede bitecek ve vatandaşlarımız ev ve iş yeri sahibi olacaklar” dedi.