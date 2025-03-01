Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek, 2. dönemin ilk dersini kendisi verdi. Şimşek öğrencilere Türkiye’nin yönetim yapılısı anlattı.

Öğretmen kürsüsüne geçen vali Yılmaz Şimşek öğrencilere, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile değişen yönetim yapısının, iş ve işlemlerde vatandaşların ve hizmet sunucusu olan kamu görevlilerinin sorumlulukları hakkında bilgiler verdi.

Şarkışla Aşık Veysel meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda yapılan programa Vali Yılmaz Şimşek’in yanı sıra Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Şarkışla Aşık Veysel MYO Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, Öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.