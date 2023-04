Kahramanmaraş’ta eğitim kampının açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sizi bu yarışta geride bırakmayacağız. Hem YKS hem de LGS yarışında öğrencilerimizi yalnız bırakmayacağız, sonuna kadar sizinle birlikte olacağız” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda kurulan eğitim kampının açılışına katılarak, merkez ilçelerde bulunan okullardaki ilk ders zilini çaldı. Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda AFAD tarafından oluşturulan eğitim kampüsüne gelerek depremzede öğrencilerle buluşan Soylu, İsveç tipi konteynerlerden oluşan 10 adet sınıf, Kırgız çadırlarından oluşan 10 adet halk eğitim kurs merkezi, 10 adet öğretmen barınma çadırı, 1 kütüphane, 1 yemekhane, 19 tane izci kamp çadırını ziyaret etti.

Programda konuşan Bakan Soylu, “Yedi Güzel Adam’ın bu ülkeye neler öğrettiğini, aslında yazılan her şeyin, söylenen her güzel cümlenin, her nasihatin havaya boş olarak söylenmediğini bu 64 günde gördük. Bir taraftan eğitim çadırları kurduk, başka illerden gelen gönüllü öğretmenlerimiz de dahil olmak üzere çocuklarımızla, öğrencilerimizle beraber oldular. Bir tarafta enkazları kaldırıyoruz, bir taraftan kıymetli Milli Eğitim Bakanımız ile birlikte okulların açılabileceği yerde açılmasını, eğitimlerin yapılabileceği yerde yapmaya çalıştık. Gittiğimiz her yerde öğrencilerimiz okulların açılmasını istediler çünkü onlar hem okullarıyla hem arkadaşlarıyla hem de öğretmenleri ile buluşmak istediler. Bunun bir tek sebebi var, depremde yaşadıkları o travmadan öğretmenlerinin sevgisi ile arkadaşlarının dostluğu ile ve okullarının sıcaklığı ile çıkabileceklerini düşünüyorlar. Milli Eğitim Bakanımız, Valimiz, Milli Eğitim Müdürümüz ile her biri okulları çocuklarımız ile buluşturmak için seferber oldular. Ama bu esnada nasıl geçici barınma merkezlerimiz varsa, eğitime de özellikle LGS, YKS sınavlarına girecekler için destekleme kursları konteyner ve çadır kentlerde devam ediyoruz” dedi.

“Sizi bu yarışta geride bırakmayacağız”

Depremzede öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatında yaşadığı dezavantajları en aza indirmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Soylu, “Daha önce Adıyaman, Hatay ve Malatya’da örneğini yaptığımız bir şeyi Kahramanmaraş’ta da yapmak istedik. Şehrin eğitimi ile ilgili bir şey yapmak istedik. YGS ve YKS’deki öğrencilerimiz için burada bugün kurlar başlatıyoruz. İlk başta deneme imtihanı olacak ve bugün o imtihanı yapacaklar. Ardından da buradaki kurslar sınavlara kadar devam edecek. Servislerini ayarladık, evlerinden veya çadır kentlerinden kendilerini alacak ve buraya getirecekler. Burada spor imkanı var, burada barınma imkanı var ve gün boyu kafeteryası var, her tür imkan burada var. Özellikle spor ile ilgili çok ciddi hazırlıklar var. Burası hem eğitim hem kültür hem de spor merkezi olacak. Bunun yanı sıra da burada güzel bir kütüphane yapıldı. Aynı zamanda burada sizlerin bildiğiniz ve saydığınız insanlar buraya gelip öğrencilerimizle sohbetler yapacak. Sizi bu yarışta geride bırakmayacağız. Hem YKS hem de LGS yarışında öğrencilerimizi yalnız bırakmayacağız, sonuna kadar sizinle birlikte olacağız. Gece gündüz o pırıl pırıl zihinlerinizin imtihanlarda başarılı olabilmesi için elimizden geldiğince her şeyi ortaya koyacağız” diye konuştu.

“Sizlere bakınca ümit doluyoruz”

Oluşturulan eğitim alanlarında öğrencilerin en iyi şekilde sınavlara hazırlık yapacaklarını söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, “Türkiye’nin diğer bölgelerinde sınava nasıl hazırlanıyorsa o öğrencilerle sizi aynı şartların içerisine koyacağız bunun için herkes çalışıyor. Allah sizlerin zihninizi ve bahtınızı açık etsin, sizleri seviyoruz. Biz bu ülke için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlere bakınca ümit doluyoruz, size bakınca geleceğimizi görüyoruz. Ülkemizin ve milletimizin gücünü daha güçlü bir şekilde gösterebileceğinizi de düşünüyoruz. Bunun yolu da çalışmaktan, anne ve babalarınızın duasını almaktan, iyilik ve ahlaktan geçer. Özgüvenli olun bizim yetiştiğimiz zamandan daha iyi bir şartlardan yetişiyorsunuz” ifadelerini kullandı.