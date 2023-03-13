Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi ilk dersinde öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi desteği verdi.

İlçelerin merkezlerinde kurulan konteynır kentlerdeki ve köylerinin tamamındaki okullarda ilk ve ortaokul kademelerinin bütün sınıflarının öğrencilerine Büyükşehir Belediyesi, çanta, kalem, silgi, defter ve suluktan oluşan desteğini dağıttı. Büyükşehir Belediyesi, hayatın normalleşmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılanması için çalışmalarını sürdürürken, ilçelere kurduğu GASMEK Çadırları ile eğitimin aksamamasını hedefliyor.

“Okulların açılması deprem bölgesinde hayatın normalleşmesinin en önemli göstergesi”

Çanta ve kırtasiye desteği hakkında açıklama yapan İslahiye Afet Sonrası İyileştirme Daire Başkanı İbrahim Hızyolu, “Okulların açılması sevindirici bir olay. Hayatın deprem bölgesinde normalleştiğinin bir göstergesi. Bu kararın alınmasıyla okul öğrencilerine çanta ve kırtasiye desteği veriyoruz. Malzemeler hızlı bir şekilde temin edilerek daire başkanlığımız tarafından İslahiye konteynır kent bölgelerine dağıtılmaya başlandı” dedi.

“Büyükşehir bizim ve çocukların kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı”

Deprem sonrası kurulan İslahiye Tek Yürek Türkiye İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan Büşra Demirel, öncesinde İslahiye 13 Kasım İlkokulu’nda görev yaptığını belirterek, “Çocuklarımızın okulu açıldı ve çok sevinçliler. Adaptasyon için çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin çok güzel bir çalışması var. Kırtasiye ihtiyaçlarımız ve çocukların ihtiyaçlarını karşıladı” diye konuştu.

“Bütün kırtasiye malzemelerimiz göçük altında kalmıştı”

3’üncü ve 6’ncı sınıfta eğitim gören 2 çocuk annesi Songül Uludağ ise, “Büyükşehir Belediyesi’nden gelen erzaklar ile ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Allah bu depremi kimseye göstermesin. Belediyenin kırtasiye malzemesi desteği faydalı oldu. Çünkü bütün kırtasiye malzemelerimiz göçük altında kalmıştı. Bu kırtasiye malzemelerinin çocuklara ulaşması çok büyük şans” şeklinde konuştu.

İslahiye Tek Yürek Türkiye İlkokulu’nda eğitim gören Mustafa Yalçın da çanta, defter, kalem ihtiyacı olduğunu, bunların karşılandığı için Başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine teşekkür etti.