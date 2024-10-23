Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Midyat Meslek Yüksek Okulu’nun Akademik yılı açılışında konuşan Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, öğrencilere başarı hikayesini anlattı ve tecrübelerini paylaştı.

Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Midyat Maslek Yüksek Okulu’nun 2024-2025 akademik yılının açılış törenine Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyatlı başarılı iş insanı Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Gaziantep MAREV Başkanı Abdülkerim Aslan, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Işık, davetliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Hayal idi gerçek oldu”

Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin konferans salonunda gerçekleşen törendeki açılış konuşmalarının ardından başarılı iş insanı Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya tarafından "İlk Ders" verildi. Midyatlı olan ve Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi binasının yapılmasında önemli katkısı olan Mahsum Altunkaya konuşmasına, "Rüya idi gerçek oldu. Hayal idi, gerçek oldu. Böyle bir fakülte ilçemiz için hayaldi, gerçek oldu. Bu hayalin gerçekleşmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere o dönemin bürokratlarına, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilere başarı hikâyesini anlatan ve tecrübelerini paylaşan Altunkaya, “Ben Midyat’ın Sivrice köyünde dünyaya geldim. İlkokulu köyde okuduktan sonra amcamın oğlu ile birlikte 6-7 kilometre uzaklıktaki komşu köydeki ortaokula yazıldık. Karda-kışta her türlü zorlu şartlarda her gün 6-7 kilometre yürüyerek okula giderdik. Aynı şekilde de geri dönerdik. İki kez donma tehlikesi geçirdik. Büyük bir tesadüf ve şans eseri hayatta kaldık. Sonra Midyat Ortaokulu’na geçtik. Ortaokulun ardından Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye bölümüne kaydolarak, buradan mezun oldum. 1991 yılında ailece Gaziantep’e göç ettik. Aile şirketi olarak ticaretimize devam ettik" ifadelerini kullandı.

“Asla vazgeçmezseniz mutlaka başarırsınız”

Artuklu Üniversitesi’nin, "Ahlak, Bilgi ve Üretim" şeklindeki sloganını çok beğendiğini belirten iş insanı Altunkaya, "Ahlak çok önemli. Onun için önce ahlak diyoruz. Sonra bilim öğreneceğiz ve bilgimizi ülkemiz ve insanlık için kullanacağız" şeklinde konuştu. Öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Altunkaya, "Para kazanmak için çalışmayın. Mesleğinizde başarılı olmak için çalışın. Başarılı olursanız para da zaten gelecektir. Çok çalışacaksınız, araştıracaksınız ve kendinizi geliştireceksiniz. En küçük zorlukta yılmayacaksınız. Size oğlumla yaşadığımız bir olayı anlatayım. Benim kızımdan sonra doğan oğlum İrfan ortaokul birinci sınıf öğrencisi idi. Bir sabah servisi kaçırmış. Evin girişindeki diyafondan annesini arayarak, taksi çağırmasını istemişti. Ben de o sırada evdeydim. Annesine ben götüreceğimi söyledim. Aşağı indim, arabayı çıkardım, İrfan arabayla kendisini götüreceğimi bekliyordu. Okul da 3-4 kilometre uzaklıkta ve yağmur da yağıyor. Arabaya binmek isteyince, ‘Yürüyerek gideceksin’ dedim. O da ‘Nasıl yürürüm’ diye sorunca, ‘Servisi nasıl kaçırdıysan o şekilde de yürüyeceksin’ diye yanıt verdim. O önden yürürken ben de arkadan arabayla onu takip ettim. Böylece okula kadar geldik. Kendisi için zor olmuştu ama bir daha da servisi kaçırmamazlık etmedi. Bu nedenle karşılaştığınız en küçük engelde, sorunda hemen pes etmeyin. Mücadele edin, çaba gösterin, mutlaka başarılı olacaksınız. Değişimden yana olun. Araştırmacı olun. İnovasyon ve farkındalık çok önemli. Nerede bulunursanız bulunun, ne iş yaparsanız yapın, oraya yenilik yapın, farklılığınızı ortaya koyun. Sürekli araştırın, gezin, fuarlara gidin, imkan varsa yurt dışına gidin. Edison’un ampulü icat etmek için iki bin deney yaptığını unutmayın. Düşünün iki bin deneyden sonra hedefine ulaşıyor. Vazgeçmeyin ve hedeflerinizin peşinden koşun. Sizleri yetiştiren anne ve babalarınıza karşı saygıyı eksik etmeyin. Birlik ve beraberlik çok önemli. Birlik ve beraberlik olmadan başarı olmaz. Kesinlikle karamsarlığa kapılmadan, hedeflerinize doğru ilerleyin. Nobel ödülü almış Aziz Sancar hocamız ile Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek de sizler gibi bu topraklardan çıktı. Onlar başardı. İnanın çalışırsanız ve vazgeçmezseniz siz de başarırsınız” ifadelerine yer verdi.

“Veysi Şahin’e teşekkür”

Altunkaya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin’e de teşekkür ederken, “Bu fakülte binasının inşaatını yaparken Belediye Başkanımız Veysi Şahin, buraya bir kız yurdu yapmak için söz vermişti. Şimdi yurt binasını tamamlanmış bir şekilde görmekten çok mutlu oldum. Kendisine katkısından dolayı teşekkür ediyorum. Rektör hocamızla da konuştuk. Kendisinden önümüzdeki yıl burada Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü’nün de açılması için söz aldık. Hep birlikte ilçemize hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Midyat Üniversitesinin temelini atmış olduk”

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da törende yaptığı konuşmada, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi binasının yapılış hikayesini anlattı. Rektör Özcoşar, "İlçeyi geleceğe taşıyacak bir sanat ve tasarım fakültesi kurmaya karar verdik. Fakülte kağıt üzerinde kurulunca bina yapılması gündeme geldi. O dönemde Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı olan hemşehrimiz Mahsum Altunkaya’nın girişimleri ile kısa sürede bina yapılarak bize teslim edildi. Başta Mahsum Altunkaya olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aslında biz burada sadece bir fakülte kurmadık, Midyat Üniversitesinin de temellerini attık. Şimdi yapay zeka odaklı bir teknoloji fakültesi kurmak istiyoruz. İnşallah en kısa sürede hayata geçiririz" diye konuştu.

Konuşmaların sonunda öğrenciler Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’ya çiçek ve plaket verdi. Törenin ardından iş insanı Mahsum Altunkaya ve davetliler Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Midyat Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk bölümü öğrencilerinin yaptığı tasarımların sergilendiği stantları ziyaret ederek, öğrencilerden bilgi aldı ve sohbet ettiler.