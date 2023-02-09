AFAD koordinasyonu ile Kahramanmaraş ve Malatya’dan alınan depremzedeler, Manisa’da yakınları tarafından gözyaşları içerisinde karşılandı.

AFAD koordinasyonu ile Kahramanmaraş ve Malatya’dan alınan depremzedeler, Manisa’da yakınları tarafından gözyaşları içerisinde karşılandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını sahaya yansıttı. Depremde arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak isteyen AFAD gönüllülerini deprem bölgesine ulaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremin etkisiyle bölgeden ayrılmak isteyen depremzedelerin bulunduğu ilk grubu da Manisa’ya getirdi. Kafileyi Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Sorumlusu Ali Demir karşıladı. AFAD tarafından belirlenen güzergah üzerinde hareket eden Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, ilk depremzede kafilesini Manisa’ya ulaştırmış oldu. Manisa’ya gelen depremzedeler, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde karşılandı.